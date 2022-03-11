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Tatar ve Ertuğruloğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ve beraberindeki heyetle görüştü.
Tatar ve Ertuğruloğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ve beraberindeki heyetle görüştü.

Heyetler arası yapılan görüşme, Antalya’da Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, görüşmede Sierra Leone ile KKTC’nin yakınlaşmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afganistan konulu toplantısı dolayısıyla geçmişten tanışıklığı olduğunu belirten Ertuğruloğlu, David Francis’in iki ülkenin yakınlaşması konusunda samimi ve ciddi olduğunu söyledi.

KKTC’de 430 Sierra Leone vatandaşının öğrenci olarak bulunduğunu anlatan Ertuğruloğlu, “Dışişleri Bakanlarına çok mutlu olduklarını söylemişler, bize bunu da aktardılar” dedi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işısal de yer aldı.

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