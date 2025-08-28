Tatar’a kumpas mı?

Duayen Gazeteci Levent Özadam yazdı...

Başbakan Üstel, Tatar’ın seçilmesini gerçekten istiyor mu?

Ya da parti kabanına ne kadar hakim?

Zira UBP kurmayları bu konuda yoğun yorumlarda bulunmaya başladılar…

Hele de istifa edenlerin bazılarının devletin makamlarında oturanların yakın akrabası olması kafalardaki soru işaretlerini büyüttüğü için “Tatar’a kumpas” algısı yaratmaya başladı!

Gerçek buysa da artık Tatar’ın vay haline…

Tatar ve sonra da UBP için çok zorlu bir süreç olacağa benziyor!

Yazanın devamı için tıklayın