Tatar'dan göndermeli açıklamalar!

UBP Lefkoşa Milletvekili Tatar yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında " birilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan ve bölge gerçekleri ile bağdaşmayan açıklamalar yapmaları hiçbir anlam ifade etmez" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar.” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin en önemli gücünü oluşturduğunu, hedeflere ulaşılması için bu devletin egemenliğine gereken değerin verilmesi gerektiğini” belitti.

Ersin Tatar, “ Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığını” belirtti.

Tatar,” bunun yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıktığını ” kaydetti.

UBP milletvekili Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Türk ulusuna mal olmuş Kıbrıs milli davasında geldiğimiz en değerli noktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği, egemenliği, geleceğidir. Anavatanımız Türkiye , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaktadır ve bu olgu hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslar arası alanda ciddi bir dayanak oluşturmaktadır.

Hal böyleyken birilerinin şu veya bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan, Kıbrıs Türkü’nün iradesini küçümseyen dünya ve bölge gerçekleri ile bağdaşmayan açıklamalar yapmaları hiçbir anlam ifade etmez.

Bu yollara başvuranlar milli davamıza yarar sağlamazlar, zarar verirler.

Rum tarafından ümit beklemek boşunadır, kaderimizi kendi devletimize sahip çıkarak, Anavatanımız Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek belirleyeceğiz.

Rum tarafının amacı anlaşma değil bizleri oylamaktır.

Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığının yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıkmıştır.