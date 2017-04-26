 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.590
  • Altın 145,191
  • Dolar 3,5754
  • Euro 3,8950
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Tatar'dan göndermeli açıklamalar!

» »
Tatar'dan göndermeli açıklamalar!
UBP Lefkoşa Milletvekili Tatar yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında " birilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan ve bölge gerçekleri ile bağdaşmayan açıklamalar yapmaları hiçbir anlam ifade etmez" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar.” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin en önemli gücünü oluşturduğunu, hedeflere ulaşılması için bu devletin egemenliğine gereken değerin verilmesi gerektiğini” belitti.

Ersin Tatar, “ Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığını” belirtti.

Tatar,” bunun yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıktığını ” kaydetti.

UBP milletvekili Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Türk ulusuna mal olmuş Kıbrıs milli davasında geldiğimiz en değerli noktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği, egemenliği, geleceğidir.  Anavatanımız Türkiye , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaktadır ve bu olgu hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslar arası alanda ciddi bir dayanak oluşturmaktadır.

Hal böyleyken birilerinin şu veya bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan, Kıbrıs Türkü’nün iradesini küçümseyen dünya ve bölge gerçekleri ile bağdaşmayan açıklamalar yapmaları hiçbir anlam ifade etmez.

Bu yollara başvuranlar milli davamıza yarar sağlamazlar, zarar verirler.

 Rum tarafından ümit beklemek boşunadır, kaderimizi kendi devletimize sahip çıkarak, Anavatanımız Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirerek belirleyeceğiz.

Rum tarafının amacı anlaşma değil bizleri oylamaktır.

Rum liderliğinin Kıbrıs konusundaki çözüm çabalarında samimi olmadığının yeni bir örneğinin daha Rum Meclisi’nden geçen Enosis plebisitinin kutlanması kararını Rum Eğitim Bakanı’na bırakan yasanın Anastasiadis tarafından imzalanmaması ve kararın Rum Anayasa mahkemesine bırakılması ile ortaya çıkmıştır.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "İş kazası" yine ölümle sonuçlandı...26 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
  • Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden Pilotlar Günü mesajı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:23
  • Özersay'dan Bulut'a, "saygı görmüyorsun, görmeyeceksin”26 Nisan 2017 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Özgürgün'e mesaj var!26 Nisan 2017 Çarşamba 09:30
  • Bulut: "Masraflarını Türkiye ödüyor"26 Nisan 2017 Çarşamba 09:23
  • Azınlık hükümetinden sınavsız, münhalsiz 26 istihdam! İşte tam liste...25 Nisan 2017 Salı 21:11
  • TIP-İŞ acil dışında ameliyatları durdurma karar aldı!25 Nisan 2017 Salı 20:39
  • Bakanlar Kurulu kararları... Akaryakıta 20 gün zam yok!25 Nisan 2017 Salı 20:34
  • Hak-Sen yıllardan beridir önüne geçilemeyen şiddet olayları karşısında ciddi kaygılar taşıdıklarını kaydetti25 Nisan 2017 Salı 17:59
  • Dürüst Akıncılar-Ercan Yolunun 5 Mayıs’ta hizmete gireceğini açıkladı25 Nisan 2017 Salı 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti