  • BIST 9668.36
  • Altın 4010.665
  • Dolar 38.8348
  • Euro 43.7392
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Tatar'dan "Kuzu Çevirdi" eleştirisine cevap!

» »
İddia edildiği gibi kuzu çevirmiş değilim
Tatar'dan "Kuzu Çevirdi" eleştirisine cevap!

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Restoran ziyareti üzerine açıklama: İddia edildiği gibi kuzu çevirmiş değilim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir restoranda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüsü üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan eleştiriler sonrası yazılı bir mesaj yayımlayan Tatar, iddiaları yalanladı.

“Bu arkadaşlar beni bu akşam Valide Hanım Konak’ta yemeğe davet ettiler. 20 dakika uğrayıp ayrıldım,” diyen Tatar, söz konusu fotoğrafın restoran sahibi Cemal Gülercan tarafından çekilip paylaşıldığını belirtti.

Tatar, “Mesele bundan ibaret. İddia edildiği gibi ben kuzu çevirmiş falan değilim,” ifadelerini kullandı.

Bazı medya organlarını da eleştiren Cumhurbaşkanı, “Maalesef ülkemizde bazı medya kuruluşlarının etik değerleri hiçe saydığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanların itibar suikastı bu kadar acımasız olmamalı,” diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kimliksizler Derneği'nden toplu vatandaşlık başvurusu eylemi19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:44
  • 77 Yaşındaki Ali Yorgancıoğlu'nun Ölüm Sebebi Araştırılıyor19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:36
  • Lefkoşa ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazalarda 2 Kişi Yaralandı19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:35
  • Polislere küfredip, darp eden iki alkollü şahıs tutuklandı19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:28
  • Hava parçalı ve az bulutlu19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:27
  • Kaçış Yok Operasyonu: 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi18 Mayıs 2025 Pazar 10:13
  • Neriman Cahit hayata veda etti18 Mayıs 2025 Pazar 10:09
  • Beş kazanın beşinde de sürücüler alkollü!18 Mayıs 2025 Pazar 10:08
  • 1839 araç sürücüsü kontrol edildi17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:22
  • KIB-TEK: Sayaçların çalışmadığı iddiaları asılsızdır17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti