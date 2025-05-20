Tatar'dan "Kuzu Çevirdi" eleştirisine cevap!

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Restoran ziyareti üzerine açıklama: İddia edildiği gibi kuzu çevirmiş değilim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir restoranda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüsü üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan eleştiriler sonrası yazılı bir mesaj yayımlayan Tatar, iddiaları yalanladı.

“Bu arkadaşlar beni bu akşam Valide Hanım Konak’ta yemeğe davet ettiler. 20 dakika uğrayıp ayrıldım,” diyen Tatar, söz konusu fotoğrafın restoran sahibi Cemal Gülercan tarafından çekilip paylaşıldığını belirtti.

Tatar, “Mesele bundan ibaret. İddia edildiği gibi ben kuzu çevirmiş falan değilim,” ifadelerini kullandı.

Bazı medya organlarını da eleştiren Cumhurbaşkanı, “Maalesef ülkemizde bazı medya kuruluşlarının etik değerleri hiçe saydığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanların itibar suikastı bu kadar acımasız olmamalı,” diyerek tepkisini dile getirdi.