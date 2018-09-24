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Tatlısu’da kaplumbağa yumurtlama Bölgesine yasadışı izin

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Tatlısu bölgesi doğal açıdan korunması gereken önemli bir bölgemizdir.
Tatlısu’da kaplumbağa yumurtlama Bölgesine yasadışı izin

Şehir Plancıları Odası Tatlısu ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

İşte o açıklama;

 

Tatlısu bölgesi doğal açıdan korunması gereken önemli bir bölgemizdir. Bu nedenledir ki bu bölgede Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanmış Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi ve Çevre Dairesi tarafından hazırlanmış Öncelikli Çevre Koruma Bölgesi Natura 2000 Yönetim Planı vardır.

Bu bölgede yapılacak olan herhangi bir inşaat faaliyeti Emirname ve ÖÇKB kuralları gözönünde tutularak yapılmalıdır. Sözkonusu  dosya incelendiği zaman görülmüştür ki ÖÇKB içerisinde yer alan inşaat, ÖÇKB kuralları ve Çevre Koruma Dairesi’nin görüşü alınmadan sadece Şehir Planlama Dairesi tarafından izinlendirilmiştir. Yapılan bu işlem planlama esaslarına aykırıdır ve yasadışıdır.

Bu inşaatın temelleri yeni atılmakta ve temellerin atıldığı yer maalesef  adamızda iri-başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) için en önemli yuvalama alanlarından biri olan Mersinlik plajının hemen dibinde yer almakta. Bu bina Özel Koruma Alanı ile ilgili yerel mevzuatlara kesinlikle aykırıdır ve kesinlikle Tatlısu ÖÇKB (Ek II) için Natura 2000 yönetim planının tavsiyelerinin dışındadır.

Doğa koruma amacı ile belirlenen bu ÖÇKB içinde böyle bir binanın yapılması doğa koruma anlayışına tamamen zıt düşmektedir. Bu inşaatın derhal durdurulması gereklidir. Sorumlu inşaat firmasına herhangi bir izin verilmemişse ve yapılan yasadışı ise mevcut hasardan sorumlu olanlara karşı mümkün olan en güçlü yasal işlemin yapılmasını talep ediyoruz. Eğer izin verilmişse bu site için çevresel etki değerlendirmesinin bir kopyasını görmeyi  talep ediyor, ve bu iznin iptali için gereğini talep ediyoruz.

Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi’nde bu bölgenin ÖÇKB olduğuna dair bir ibareye ratlanmamıştır. Yani Emirname’nin içerisinde ÖÇKB haritalarını eklenmemesi büyük bir eksikliktir. Bu ihmalden de acilen geri dönülmesi için gereğinin ivedilikle yapılmalıdır.

Ayrıca bu bölgelerimizde belediyeler tarafından bilinçsiz bir şekilde yapılan projeler geri dönüşümü imkansız zararlar vermektedir. Geçtiğimiz günlerde Büyükkonuk Belediyesi’nin şiroları bu bölgenin sahillerinde izinsiz kazılar yapmıştı. Karavan bölgesi izinsiz bir şekilde büyütülmüş, hiçbir altyapısı olmadan buralara da izinsiz kalıcı inşaatlar yapılmaktadır. Yine bu bölgede sahile beton dökülüp aldığımız duyumlara göre teleferik yapılması için inşaat faaliyetleri yürütülmektedir. Bu ve buna benzer verilen zararların biran önce yetkili makamlar tarafından engellenmesini talep ediyoruz.

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