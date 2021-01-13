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TAYDER Çalışma Veya Eğitim İçin Ülkeye Gelenlerin Büyük Zorluklarla Karşılaştıklarını Savundu

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KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (TAYDER), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne  çalışma veya eğitim için gelenlerin, yasalardaki bazı eksiklikler yüzünden büyük zorluklarla karşılaştıklarını savundu.
TAYDER Çalışma Veya Eğitim İçin Ülkeye Gelenlerin Büyük Zorluklarla Karşılaştıklarını Savundu

KKTC Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (TAYDER), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne  çalışma veya eğitim için gelenlerin, yasalardaki bazı eksiklikler yüzünden büyük zorluklarla karşılaştıklarını savundu.

Dernek Başkanı Suphi Asiltürk, yazılı açıklamasında, karşılaşılan zorluklardan birinin yakalanılan Hepatit B'nin ardından hiçbir haktan yararlanamama olduğunu ileri sürerek, “Hepatit B’ye yakalanan kişiler, ülkeye geldiklerinde sağlıklı olduklarını ve hastalığı burada kaptıklarını ispatlasalar dahi vatandaş değilse hiç bir haktan yararlanamıyor” iddiasında bulundu.

Siyasetçileri eleştiren Asiltürk, Hepatit B’ye yakalanan insanların, devletin tüm imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtti.

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