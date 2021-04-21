  • BIST 1.330
  • Altın 472,216
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

TBMM açılışının 101'inci yılını kutlayacak

»
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak, Mecliste grubu bulunan ve temsil edilen partiler adına konuşmalar yapılacak.
TBMM açılışının 101'inci yılını kutlayacak

Meclis, açılışının 101'inci yılını kutlamak üzere 23 Nisan Cuma günü, özel gündemle toplanacak.

Meclisin 101'inci açılış yılı tören programı belli oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Meclisin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Daha sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Şentop, burada bir konuşma yapacak, daha sonra Özel Defter'i imzalayacak.

TBMM Genel Kurulu, özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener: Patates, soğan, güle güle Erdoğan21 Nisan 2021 Çarşamba 11:50
  • Akşener: Patates, soğan, güle güle Erdoğan21 Nisan 2021 Çarşamba 11:47
  • Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı21 Nisan 2021 Çarşamba 10:33
  • Türkiye’de İki Yeni Bakanlık Oluşturuldu, Kabineye Üç Yeni İsim Girdi21 Nisan 2021 Çarşamba 09:35
  • Kendi bakanlığına malzeme satan T.C Ticaret Bakanı Pekcan görevden alındı21 Nisan 2021 Çarşamba 08:21
  • Türkiye'de 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti20 Nisan 2021 Salı 20:34
  • Erdoğan: 'Türkiye'de yaşayamam' diyenlerin biletini alıp, göndermek lazım20 Nisan 2021 Salı 20:29
  • T.C İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini görevden aldı20 Nisan 2021 Salı 16:05
  • Gelecek Partisi’nden Doğu Perinçek’e: Davetinizi aldık, cevabı sizden değil, size rol veren Beştepe'den bekliyoruz20 Nisan 2021 Salı 12:58
  • Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi: Türkiye, 180 ülke içinde 153. sırada!20 Nisan 2021 Salı 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti