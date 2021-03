TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye'nin bölgedeki konumu, gücü ve ağırlığı ortadadır, tartışılmaz bir gerçektir. Zaten Kıbrıs konusundaki müzakerelerde garantör ülke konumundayız, dolayısıyla her zaman bizim ortaya koyduğumuz çalışmaların da dikkate alınması ve müzakerenin parçası olduğunu unutmamak gerekir." dedi.

Kılıç, Dışişleri Komisyonu heyetiyle 4-5 Mart'ta KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyaretler ve temaslarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, 4 Mart'ta, Bitlis'teki helikopter kazasında 11 kahraman askerin şehit olduğunu belirten Kılıç, bu olayın herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kılıç, "Şehadete ulaşan 11 askerimiz için milletimizin başı sağ olsun, onlara Rabb'imden rahmet diliyorum yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bunun tekrarının olmamasını rabbimden niyaz ediyorum. Ailelerine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu olarak uzun süredir KKTC'ye ziyaret yapmak istediklerini belirten Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu dönemde ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, TBMM'de daha önce Doğu Akdeniz konusundaki deklarasyonun imzacısı olan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyetle KKTC'ye iki günlük ziyarette bulunduklarını kaydetti.

KKTC'deki büyük misafirperverlik için teşekkürlerini ileten Kılıç, "Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğu, Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyeti Meclisi Başkan Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bizleri kabul etti. Kendileriyle hem değerlendirmelerimizi yaptık hem de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ziyaret vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletme imkanımız oldu." dedi.

Kılıç, KKTC Cumhuriyet Meclisindeki milletvekilleriyle dün sabah uzun bir toplantı yaptıklarını, Avrupa Birliği (AB) ve farklı coğrafi Avrupa kurumlarında görev yapan milletvekilleriyle de bir araya geldiklerini söyledi.

"KAPALI MARAŞ'TA İNSAN YOĞUNLUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK"

Geçen yıl ekimde 46 yıl sonra kademeli olarak açılmaya başlayan Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret ettiklerini söyleyen ve 15 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bölgeye ziyarette bulunduklarını hatırlatan Kılıç, "Kapalı Maraş'taki insan yoğunluğunu görmüş olduk. Ada'nın her bölgesinden insanların Maraş'ı ziyaret etmek istediği bilgisi verildi. Bizim bakış açımız, insani anlamda bu coğrafyadaki herkesin hakları çerçevesinde imkanları kullanmaları doğrultusundadır. İnşallah bu şekilde bir gelişmeyle devam ederiz. Burada KKTC'nin bugüne kadar bölgeyi (Maraş) iyi muhafaza etmiş olmasının bu noktada önemli payı var." dedi.

Kılıç, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ne Ada'daki Türk varlığı ne de Türkiye Cumhuriyeti bu duruma (Kıbrıs meselesinde) gelinmesinin sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ada'da yaşayan Türklerin Kıbrıs'ta huzurun var olması ve müreffeh bir toplum olunması için çaba gösterdiğini belirten Kılıç, arzu edilen hedefe ulaşmamanın sorumluluğunun kimde olduğunun tarihsel olarak da belli olduğunu ifade etti.

"AB KENDİ MÜKTESEBATINI ÇİĞNEMİŞTİR"

Kılıç, "1960-70 yıllarda yaşananlardan sonra Türkiye olarak bizim burada yaşayan ve mezalim altındaki soydaşlarımızın yardımına koşmamızın bugüne kadar dünya tarafından hala doğru anlaşılamamış yönleri olması sebebiyle, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin yıllar içerisinde ortaya koymuş olduğu birtakım propagandalar sonucunda bugüne kadar geldik. Buradaki temaslarımızdan gördüğümüz şudur ki, artık bugün 50 yılı aşkındır süregelen Türk toplumunun mücadelesinin içerisinde gelinen durumu, bugünü ciddi manada değerlendirme imkanımız oldu. Nisan'da BM öncülüğünde 5+1 yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansının fikirlerin ortaya konulacağı bir toplantı olarak değerlendirildiğini gördük." dedi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in hafta içi Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıç, ziyaret sırasında Saner ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamaların ortada olduğunu ve bu yolda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kılıç, "Kesin olan şudur ki, artık Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde, Yunanistan ile Ege'de yaşadığımız ihtilaf konusu, komşu coğrafyalardaki güvenlik ve egemenlik gelişmeleriyle ilgili kendi tezini ortaya koyup halkının ve soydaşlarının güvenliğini, çıkarlarını sonuna kadar koruyacak güç ve kudrette olarak yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumluluğunun olduğunun altını çizen Kılıç, AB'nin tüm Ada'yı temsilen Rum kesimini, sınır ihtilafı olmasına rağmen AB'ye alarak kendi müktesebatının çiğnemiştir.

Kılıç, gelinen noktada AB'nin ciddi manada bugün yaşanan anlaşmazlıklar içerisinde sorumluluğu olduğunu ve bunu bir an önce düzeltmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ KONUMU, GÜCÜ VE AĞIRLIĞI ORTADADIR"

TBMM Dışişleri Komisyonu Kılıç, şöyle devam etti:

"AB'nin tutumunu düzeltmesi için Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan sorunlarda 'Yunanistan AB üyesidir, dolayısıyla şartsız destek olmalıyız ve onun tezlerini savunmalıyız' derseniz olmuyor. Örneğin, Malta ile İtalya arasındaki deniz yetki alanları ihtilafından AB, 'Benim yetki alanım değil, iki ülke arasında çözsün' demiştir. Burada bu tutumu ortaya koyarken, sadece AB üyesi olduğu için Yunanistan'ın tarafını tutup Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği birtakım tezler karşısında, Birlik dayanışması adı altında bir tutum ortaya koyarsanız sorgulanırsınız."

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının önemine dikkati çeken Kılıç, bugünlerde Mısır ile ilgili de birtakım temasların olduğunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığını da anımsattı.

Kılıç, "Türkiye'nin bölgedeki konumu, gücü ve ağırlığı ortadadır, tartışılmaz bir gerçektir. Zaten Kıbrıs konusundaki müzakerelerde garantör ülke konumundayız, dolayısıyla her zaman bizim ortaya koyduğumuz çalışmaların da dikkate alınması ve müzakerenin parçası olduğunu unutmamak gerekir." dedi.

"KKTC MECLİSİ İLE TBMM İLİŞKİLERİNİN EN ÜST SEVİYEDE DEVAM ETMESİ KONUSUNDA İRADEMİZ ORTADADIR"

KKTC'deki temaslarını ve gözlemlerini TBMM Başkanı Şentop'a aktaracağını söyleyen Kılıç, her zaman özel ilişkiye sahip Türkiye-KKTC ilişkilerinde parlamenter diplomasinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kılıç, "Bizim her zaman KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasındaki ilişkilerin en üst seviyede devam etmesi, daha da derinleşmesi ve yakınlaşması konusunda irademiz ortadadır." ifadesini kullandı.

Kılıç'a ziyareti sırasında, Dışişleri Komisyon heyetinden, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin eşlik etti.