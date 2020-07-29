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TBMM, sosyal medya düzenlemesini kabul etti

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TBMM, sosyal medya düzenlemesini kabul etti
TBMM, sosyal medya düzenlemesini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemesini uzun mesainin ardından kabul etti.

Yasaya göre, günde 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak.

Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

 

48 saat içinde cevap zorunluluğu

Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak.

Temsilci, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermek zorunda.

Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında.

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

‘Unutulma hakkı’ geliyor

Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor.

Kişilerin isminin geçtiği ve “kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

Telefonda ‘PORT’ kaydı tutulacak

Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı.

Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, olası mağduriyetlerin önüne geçilecek.

TBMM tatile girdi

Sosyal medya yasasının çıkarılmasının ardından Meclis, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

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