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TBMM'de gerginlik: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

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Ağbaba'nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kastederek "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor" demesi gerilim artırdı. AKP ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
TBMM'de gerginlik: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler.” dedi.

“ÇİĞ KÖFTE DÜKKANLARINI ÜNİVERSİTE MEZUNLARI AÇIYOR”

Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını anlatan Ağbaba, “Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor.” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını” söyleyen Ağbaba, “Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor.” dedi.

TONSİYON YÜKSELDİ

Bu sırada AKP ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.

Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, “TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini” söyledi.(AA)

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