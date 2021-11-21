  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

TC Adalet Bakanı Gül, gençlere: "Aklınızı kiraya vermeyin"

»
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde etkinliğe katılan TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversite öğrencilerine önerilerde bulundu. Gül, "Aklınızı kiraya vermeyin" diye konuştu.
TC Adalet Bakanı Gül, gençlere: "Aklınızı kiraya vermeyin"

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliğinin kapanış programına katıldı. Gençlere tavsiye veren Gül, "Bu milletin geleceğini siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin" dedi.

Etkinlikte konuşan Gül, hukukun, devleti var eden en önemli unsur olduğu konusuna değindi. Hukuk öğreniminin üniversite öğrenimi içerisinde çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GENÇ ARKADAŞLARIN GELECEKTEKİ YANSIMASI ÇOK ÖNEMLİ: Meclis demokrasimizin gücü ve güvencesidir değerli arkadaşlar. Buraya sizin gibi genç arkadaşların katılımıyla Meclis'teki çıta daha da yükselecektir.  Bildiğiniz gibi son Anayasa değişikliği ile birlikte 18 yaşı bitiren gençlerimiz milletvekili olabileceklerdir. O yüzden sizin gibi genç arkadaşların gelecekteki yansıması bizim için çok önemlidir.

SALDIRININ KARŞISINDA DİMDİK DURMUŞTUR: Değerli arkadaşlar Meclisimiz yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha gazi olmuştur. O gece orada bulunan bir milletvekili olarak Meclis kubbesinin üzerine bombaların düştüğünü bizzat yaşayan bir arkadaşınızım. Meclis orada da tüm değerleriyle bir siyasi partinin temsilcileriyle milletin iradesine karşı bu hain saldırının karşısında dimdik durmuştur.

DEMOKRASİNİN EN BÜYÜK KAZANIMI MUHALEFETTİR: İnsan farklı insanları tanımak, farklı görüşleri dinlemekten asla çekinmemeli. Parlamentoya da hakim olan ruh her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Ne olursa olsun arkadaşlar kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz. Bunun adı demokrasidir. Muhalefet elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir. Muhalefet eleştirmezse sadece bir parti Meclis'i temsil eder. Dolayısıyla eleştiriden çekinmeyin, eleştirmekten de çekinmeyin.

SAKIN OLA STATÜKOYA TESLİM OLMAYIN: Sizlere cetvelle 'gençler şöyle profilde olun' diyenleri elinizin tersiyle itin. Kimse size bir cetvelle şablon çizemez.  Size 'gençler böyle giyineceksiniz, böyle olacaksınız' diyemezler. Siz alın cetveli siz siyasete ödev verin. Bu milletin geleceğini siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzınıza müdahale etmesine izin vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin arkadaşlar. İnsan özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymetlidir, değerlidir. Sakın ola statükoya teslim olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya çalışmayın. Şu konjonktür geçsin demeyin, gerekirse köprüden geçmeyin köprüden geçip onurunuzu zedeleyecekseniz köprüyü kullanmayın.

İLK 100 BİNE GİRENLER HUKUK FAKÜLTESİNE GİRECEK: Değerli arkadaşlar empati duygunuzu geliştirin. Meclis'te o kadar patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler. Çünkü hepsi farklı partilerden bile olsa kendi bakış açılarıyla değerlendirme yapıyorlar. Hukuk Fakültelerine girişte 2019 yılında il 190 bin başarı puanına sahip olanlar girebiliyordu biz bunu 125 bine indirdik. Gelecek yıl ilk 100 bine girenler hukuk fakültesine girecek.

 

Duvar/DHA

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Şampiyonu Oldu21 Kasım 2021 Pazar 14:33
  • Kısıtlamalar Geri Gelecek Mi20 Kasım 2021 Cumartesi 21:02
  • Erdoğan: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız20 Kasım 2021 Cumartesi 18:48
  • Zeytin festivaline ŞOK sponsor!19 Kasım 2021 Cuma 22:40
  • O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? Acun Ilıcalı'dan Beklenen Açıklama Geldi19 Kasım 2021 Cuma 22:09
  • Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının Diplomasını Sorgulamak19 Kasım 2021 Cuma 21:13
  • İyi Partili Durmuş Yılmaz: "Bu gece bir şey olabilir... Resmi Gazete’yi takip edin"19 Kasım 2021 Cuma 20:35
  • Türkiye'de Vaka sayısı 23 bin 81019 Kasım 2021 Cuma 19:52
  • Demirtaş: Bunun adı vatanı satmak19 Kasım 2021 Cuma 19:45
  • Erzurum'da korkutan deprem!19 Kasım 2021 Cuma 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti