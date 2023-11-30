  • BIST 7948.6
  • Altın 1887.996
  • Dolar 28.8464
  • Euro 31.4671
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

TC Adalet Bakanı Tunç: İsias sorumluları yargı huzurunda hesap verecek

»
Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli enkazında KKTC'li sporcuların hayatını kaybetmesine ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "İsias sorumluları yargı huzurunda hesap verecek" dedi.
TC Adalet Bakanı Tunç: İsias sorumluları yargı huzurunda hesap verecek

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli enkazında KKTC'li sporcuların hayatını kaybetmesine ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini ve sorumluların yargı huzurunda hesap vereceklerini söyledi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki ilişkilerin yoğunlaşarak devam ettiğini dile getiren Tunç, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz anavatan olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da yıkılan bir otelde KKTC'li sporcuların da hayatını kaybettiğini anımsatan Tunç, konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Tunç, "O otelde 65 kişi konaklıyordu, 35'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Enkaz kaldırma sırasında deliller toplanmıştı. O deliller bilirkişi incelemesine götürüldü. Karot örnekleri ve diğer binadaki örneklerde bilirkişi incelemesi yapıldı. Üniversiteden gelen rapor doğrultusunda da şu anda dava açılmış durumda." diye konuştu.

Söz konusu davada 5'i tutuklu 11 sanığın hakim karşısına çıkacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yargının en doğru kararı vereceğini ümit ediyoruz. Yargıya güveniyoruz. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yavrularımızın ailelerinin büyük bir acı yaşadıklarını biliyoruz, hissediyoruz. Onların acısı bizim de acımız. Onların acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Tabii gidenleri geri getirmek mümkün değil ama onların hatırasını yaşatmak, özellikle vefatlarına neden olanlar noktasındaki yargısal süreci takip etmek bizim görevimiz. Kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar, bir sonuç çıkacaktır. İsias davasında şampiyon meleklerimizin vefatlarında kusuru olanlar elbette ki yargı huzurunda gerekli hesabı verip cezalarını da çekeceklerdir. Bütün takibimiz bu yönde."

Bakan Tunç, KKTC'ye giderek hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

KKTC İçişleri Bakanı Oğuz, İsias Oteli davasına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarının yüreklere su serptiğini söyledi.

Beklentilerinin, sorumluların hak ettiği cezayı bulması olduğunu dile getiren Oğuz, "Bu süreci biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yakından takip edeceğiz. Aileler de bunu yakından takip ediyor. Ölenler geri gelmiyor ama adaletin yerini bulması, bunların yargılanması bir emsal teşkil edecektir." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 bin yıllık iskeletlerde beyin ameliyatı izleri tespit edildi29 Kasım 2023 Çarşamba 09:28
  • Fatih Portakal Türkiye'deki Asgari Ücreti duyurdu28 Kasım 2023 Salı 10:47
  • ABD ile Türkiye arasında krize neden olan Metin Topuz tahliye edildi iddiası27 Kasım 2023 Pazartesi 19:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır25 Kasım 2023 Cumartesi 20:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3. ülkeyiz24 Kasım 2023 Cuma 18:27
  • Türkiye ile Cezayir LNG anlaşması 2027'e kadar uzatıldı21 Kasım 2023 Salı 22:17
  • TC Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris’e gidecek21 Kasım 2023 Salı 15:18
  • Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi20 Kasım 2023 Pazartesi 18:28
  • Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek20 Kasım 2023 Pazartesi 18:12
  • Enflasyon: Türk şirketleri Mısır'a kaçıyor20 Kasım 2023 Pazartesi 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti