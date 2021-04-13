TC Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Yazın vaka sayıları gizlendi

Fox'ta İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz "Kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klimik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.



Pandeminin başında Türkiye'nin güzel bir mücadele verdiğini ifade eden Yavuz, "Sonra zannedildi ki 'bilim ekonomiyi engelliyor' oysa o mücadele o şekilde devam etseydi ekonomi açısından da... Bu bilimsel olarak kanıtlıdır. Oradan sonra zaten sıkıntı başlamış oldu. Oradan sonra kontrolsüz açılmalar oldu, yaz aylarında vakaların gizlenmesi hiç hoş değildi. Biz klinik olarak bunun için de açıklama yaptık. Ama kimse sesimizi duymadı" dedi.

DHA'nın sorularını da yanıtlayan Yavuz, "Toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, toplu ulaşımdaki yoğunluğa dikkat çekti. Kendisinin de sürekli toplu taşıma kullandığını belirten Prof. Dr. Yavuz, "İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Daha çok bulaştığını söylediğimiz bir virüs varken bunun kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Evden çalışma imkanı olan tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz artık" dedi.