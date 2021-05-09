  • BIST 1.441
  • Altın 485,056
  • Dolar 8,2228
  • Euro 9,9825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

TC Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı

»
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, toplumsal bağışıklığı oluşturabilmek için nüfusun yüzde 20'sini oluşturan çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu belirtti.
TC Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, toplumsal bağışıklığı oluşturabilmek için nüfusun yüzde 20'sini oluşturan çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu belirtti. Tezer, "Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70'inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Burada çocuklar da önemli bir grubu oluşturuyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün bütün yaş gruplarında eşit oranda bulaşıcılık gösterdiğini, bulaşıcılık fazla olduğu için çocukların da etkilenen grubu oluşturduğunu söyledi.

Tezer, "Bundan önceki dönemlerde evlerde anne baba enfekteyken çocuk enfekte olmuyordu ya da 1 kişi enfekte kalıyordu. Ama artık bütün ev ahalisinin enfekte olduğunu görüyoruz ve çocuklarında etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama 'çocuklarda daha ağır seyrediyor', 'daha ölümcül bir hale geldi', 'yoğun bakım ihtiyacı daha fazla oldu' demek için bununla ilgili elimizde bilimsel veri yok. Kendi gözlemlerimizde öyle. Ama vakaların artması ile oran da arttığı için çocuk vaka sayıları da artacaktır" diye konuştu.

'12-15 yaş grubunda güvenli ve yüzde 100 etkili'

Prof. Dr. Tezer, yakın bir zamanda Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş arasındaki 2 bin 260 çocukta yapılmış aşı çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Genel anlamda baktığımız zaman daha önce yapılmış olan 16-25 yaş grubu çalışma ile kıyaslandığında yan etkilerinin farklı olmadığı, çok ciddi yan etkilerinin olmadığı ifade edildi. Yani çalışmanın sonucunda aşı 12-15 yaş grubunda güvenli ve yüzde 100 etkili olarak açıklandı. Bu sonuçlarla da ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapıldı. Zannedersem haftaya acil kullanım onayı için görüşmeler gerçekleşecek. Bu hafta Kanada'nın bir eyaletinde vaka sayıları fazla olduğu için okullarda bulaş arttığı için okullar kapatılmış durumdaydı ve bu kapatmadan 1 gün sonra Kanada hükümeti dünyada ilk kez 12-15 yaş arasındaki çocuklarda Pfizer-BioNTech aşısının kullanım izni onayını verdi. Yakın zamanda ilk doz aşılar çocuklara yapılacak. Hedef; birinci dozun 12-15 yaş arası çocuklara şimdi yapılması, eylül ayından önce okullar açılmadan da ikinci dozun yapılması şeklinde. Amaç; çocukların okullarına aşılı olarak dönmeleri ve öğretmenlerinde aşılamaları sağlanıp güvenli okul ortamı, bulaşın az olduğu bir okul ortamını sağlamak" dedi.

'Her ülke güvenlik çalışmalarını detayıyla değerlendirecektir'

Dünyada aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettiğini, 1 milyarın üstünde insanın aşılandığını hatırlatan Prof. Dr. Tezer, şöyle konuştu:

"Artık risk grupları, belli yaş grubunun üstündekiler aşılanmaya başlandı, hatta bitiyor ve artık sıra yavaş yavaş çocuklara geliyor. Çünkü, toplumsal bağışıklığı oluşturabilmeniz için nüfusun yüzde 20'sini oluşturan çocuklarında aşılanması önemli. Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70'inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Burada çocuklar da önemli grubu oluşturuyor. Çocuklarda güvenlik çalışmaları çok önemli ve aşıların güvenli olması gerekiyor. Erişkin çalışmalarından projeksiyonları yapılıyor ama çalışmaların kendi dizaynında her ülkenin kendi oluşturmuş olduğu bağımsız bilimsel komisyonlar tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Nitekim Kanada'da Sağlık Bakanlığının oluşturduğu bağımsız bilimsel kurul verileri değerlendirdikten sonra kullanım onayı verdi. Her ülke güvenlik çalışmalarını detayıyla değerlendirecektir, ardından çocuklara uygulanabilirliğini tartışacaktır".

'Çocuklar çok hafif geçiriyor ama bulaşta bir faktör olabilirler'

Prof. Dr. Tezer, çocukların neden aşılanması gerektiği konusunda ise şunları söyledi:

"Birincisi, ülkemizde yaklaşık 22 milyon çocuk olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tüm nüfusun yüzde 27'sine denk geliyor ve toplumsal bağışıklık sağlanabilmesi için nüfusun yüzde 50-70’inin aşılanması gerektiğini söylüyorduk. Çocuklarda hastalık hafif geçiriliyor şu an bile bunu söyleyebiliriz. Çocukların yoğun bakım ihtiyacı ya da ağır geçirme durumları çok fazla olmuyor bunu biliyoruz ama çok az bir çocuk da olsa Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) dediğimiz tablo gelişebiliyor. Bunun olmaması için aşılanabilirler, çocuklar çok hafif geçiriyor ama bulaşta bir faktör olabilirler. Bu bulaşı engellemek için çocukların aşılanmaları oldukça önemli. Bu yüzden çocukların da belli bir süre sonra erişkin aşılanmalar tamamlandıktan sonra artık aşılanması önemli bir hal alacak".

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemide Türkiye’de 85 bin 958 kişi milyoner oldu09 Mayıs 2021 Pazar 16:40
  • YÖK açıkladı: Transkript belgelerinde yeni dönem09 Mayıs 2021 Pazar 16:31
  • Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"09 Mayıs 2021 Pazar 16:25
  • Erdoğan: Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği yolunda kararlı tutumunu sürdürmekte09 Mayıs 2021 Pazar 13:38
  • Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz"09 Mayıs 2021 Pazar 10:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı09 Mayıs 2021 Pazar 09:30
  • Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'e yanıt: Cinayet değil08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:05
  • TC Sağlık Bakanlığı Bakanlık açıklaması: 281 ölüm, 18 bin 52 yeni vaka08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:04
  • Türkiye'den İsrail'e kınama08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:20
  • İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: İsrail bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti