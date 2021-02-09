TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Ay’a gidiyoruz

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Ay programını açıklıyor:
"En önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmektir.
"İnşallah Ay’a gidiyoruz.
"İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz hibrit roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz.
"Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz.
"İkinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri edineceğiz.
"İkinci aşamada 2028’de aracımızı kendi roketimizle fırlatmayı hedefliyoruz.
"Ay’a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay’da bilimsel faaliyet yapabilen sayılı ülkelerden biri haline geleceğiz."
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