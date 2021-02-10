TC Cumhurbaşkanı Erdoğan:Artık federasyon mederasyon yok

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmamıştır, artık federasyon mederasyon yok” açıklamasını yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Kıbrıs meselesi, Türk ve Kırbıs halklarının ortak davasıdır. Tüm çabalara rağmen kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulamadı. Türk tezinin yerel özerklik şeklinde ortaya konduğu görüşmeler 1971 sonuna kadar sürdü. 15 Temmuz 1974'te yaşanan Rum-Yunan darbesiyle son buldu. Kıbrıslı kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz Barış Harekatı ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi tanımayan Rumlardır. 1970'lerde iki toplumlu federasyonu kabul etmeyen yine Rumlardı. Amaçları bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının elde edebileceği hakları, üye olmadığı AB içinde aşındırarak adayı tek başlarına yönetmekti.” dedi.

Miçotakis'e: Önce haddini bileceksin

Erdoğan, “İşte bunlar tek millet, hiçbir zaman sözlerinde durmadılar, bundan sonra da durmayacaklar. Ben açıklama yapıyorum 'Miçotakis ile görüşebilirim' diyorum, o meydan okuyor. İstikşafi konuşmalar başlasın dedik, şimdi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis meydan okudu. Sen meydan okuduktan sonra seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Sende barış arayışı varsa sende haddini bil, meydan okuma. Masadan kaçtın, biz masadaydık. Bu şekilde gitmesi halinde biz senin masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Eğer bir yerlerden destek geleceğine inanıyorsanız, yanılıyorunuz. Türkiye yerindedir, gereğini yapmasını da bilir. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden fayda gelmez Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi..” diye konuştu.

"Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın"

Erdoğan, “Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Bugün Fuat Bey ile beraber KKTC'ye gidiyor ve KKTC'de geniş bir çalışmayı başlatacağız. Süratle de bu çalışmalarla KKTC'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Maraş'tan Dip Karpaz'a kadar Ulaştırma Bakanlığımız içinde olacak, burada yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Kuzey Kıbrısı çok modern bir devlet olarak hayata katacağız." ifadesini kullandı.