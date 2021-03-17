TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrar için tek çare iki devletli bir yapıdır

Bişkek’te düzenlenen “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu sempozyumun açılışına gönderdiği video mesajda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna da değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi tarafından Bişkek’te düzenlenen “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu sempozyumun açılışına gönderdiği video mesajda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna da değindi.

Doğu Akdeniz’de de Türk milletini Antalya Körfezi’ne hapsetmeyi amaçlayan uluslararası oyunu bozma mücadelesi verdiklerini belirten Altun, “Türkiye’nin kararlı duruşu ile uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara bağlılığı, bugün ‘denizden komşumuz’ olan ülkelerin de bizim pozisyonumuza yaklaşmasını beraberinde getirmiştir. Bölgedeki enerji kaynaklarının Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere bölgenin tüm unsurlarının ortak serveti olduğunu tekrar tekrar ifade ediyoruz.

Bu kaynağın, çatışmanın değil, barışın yakıtı olması için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında Kıbrıs sorunu konusunda da değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin KKTC ile her konuda iş birliği yapmaya, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Altun, “Geçtiğimiz yüzyılda şiddetle bitirilmeye çalışılan Ada’daki Türk varlığının, bugün çözüm adı altında kıskaca alınmasına razı olamayız. Bu nedenle Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrar için tek çarenin, iki devletli bir yapının tesis edilmesi olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.