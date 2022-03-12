  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni Mevkidaşıyla Görüştü

»
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan’la Antalya'da bir araya geldi.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni Mevkidaşıyla Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu'nda uluslararası görüşme trafiği devam ediyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında çok üretken ve yapıcı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da “Bölgemizde barış ve istikrar için çaba göstermeye kararlıyız” dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında iki ülkeden özel temsilciler, ilk görüşmeyi geçen ay Moskova’da yapmıştı. İki ülke temsilcileri 24 Şubat'ta da Viyana'da görüşmüştü.

Mirzoyan, önceki gün Ukrayna'daki savaşla ilgili üçlü görüşme için Antalya'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı11 Mart 2022 Cuma 20:36
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Antalya Diploması Forumu’ndaki Temasları Sürüyor11 Mart 2022 Cuma 18:49
  • Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da Temaslar Yaptı11 Mart 2022 Cuma 17:57
  • Erdoğan: Ukrayna Yalnız Bırakıldı11 Mart 2022 Cuma 17:15
  • Başbakan Sucuoğlu, Antalya’da YÖRSİAD Toplantısına Katıldı11 Mart 2022 Cuma 15:45
  • Pegasus Rusya uçuşlarını geçici olarak durdurdu11 Mart 2022 Cuma 13:09
  • Akşener'den Ahmet Hakan'a 'Tansu Çiller' yanıtı11 Mart 2022 Cuma 12:42
  • Nagehan Alçı'dan askeri üniforma açıklaması: Çok üşümüştüm11 Mart 2022 Cuma 12:05
  • Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Demirtaş’ı da Kavala’yı da serbest bırakacağız11 Mart 2022 Cuma 11:57
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Görüştü10 Mart 2022 Perşembe 20:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti