TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni Mevkidaşıyla Görüştü

Antalya Diplomasi Forumu'nda uluslararası görüşme trafiği devam ediyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında çok üretken ve yapıcı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da “Bölgemizde barış ve istikrar için çaba göstermeye kararlıyız” dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında iki ülkeden özel temsilciler, ilk görüşmeyi geçen ay Moskova’da yapmıştı. İki ülke temsilcileri 24 Şubat'ta da Viyana'da görüşmüştü.

Mirzoyan, önceki gün Ukrayna'daki savaşla ilgili üçlü görüşme için Antalya'ya giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya gelmişti.