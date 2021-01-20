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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sennaroğlu’nu kutladı

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sennaroğlu’nu kutladı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, görüşmede Sennaroğlu döneminde verimli bir yasama dönemi geçmesi temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Sennaroğlu nezdinde KKTC Meclisine mensup Milletvekillerine selamlarını ileten Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne Türkiye Dışişleri Bakanlığı olarak desteklerinin süreceğini kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca, en uygun zamanda  Başkan Sennaroğlu ile görüşme arzusunda olduğunu belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da telefon görüşmesinde Çavuşoğlu’na teşekkür ederken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını  kaydetti. Yaşanılan pandemi sürecinde karşılıklı dayanışmanın önemine dikkat çeken Sennaroğlu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına  bu dönemde gerçekleşen katkılarının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi 

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