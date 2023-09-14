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TC Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu raporu tepkisi

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır" dedi.
TC Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu raporu tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır” denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Yılı Türkiye Raporu’na tepki gösterdi.

Açıklamada, “Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının yansımasıdır.” denildi.

Dışişleri Bakanlığınca Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2022 Türkiye Raporuna tepki gösterilerek, “Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır.” ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP’nin tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Türkiye Raporunun 13 Eylül’de AP Genel Kurulu’nda kabul edildiği belirtildi.

Raporun AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB’ye hem bölgeye yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresinin açıldığı, kıtamızın istikrarı ve güvenliği açısından böylesi kritik bir dönemde, AP’nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz. Ayrıca AP’nin rapora dahil ettiği Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında belirli çevrelerin tek taraflı görüşlerini yansıtan, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopuk iddialarının, bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.”

Gelecek dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile vize serbestisi diyaloğunun hızla tamamlanması Türkiye’nin AB ile ortak hedefi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu konularda atılacak karşılıklı adımların Türkiye-AB ilişkilerini ve Türkiye’nin birliğe katılım sürecini yeni ve dinamik bir düzleme taşıyacağına işaret edildi.

Türkiye’nin güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında AB’yi küresel güç haline getirecek potansiyele sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu gerçeğin tespiti, bazı çevrelerin günlük çıkarlarına teslim olmayan vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, gelecek yıl AP seçimleri sonrasında oluşacak yeni Parlamentonun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğinin ümit edildiği kaydedildi.

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