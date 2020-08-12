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TC Dışişleri’nden Yunanistan’a azınlık okulu tepkisi: Asimilasyonun bir parçası

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TC Dışişleri’nden Yunanistan’a azınlık okulu tepkisi: Asimilasyonun bir parçası
TC Dışişleri’nden Yunanistan’a azınlık okulu tepkisi: Asimilasyonun bir parçası

Yunanistan’ın 8 azınlık okulunu kapatmasına TC Dışişlerin’den tepki geldi.TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ın bu uygulaması Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada Yunanistan’ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak “geçici durdurma” yoluyla kapattığına dikkat çekti.

25 yılda 231’den 115’e indi

Bunun son örneğinin 8 ilkokulunun daha kapatılması olduğuna vurgu yapan Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısının 115’e indiği bilgisini verdi.

“AB seyirci kalıyor”

Yunanistan’ın sistemli bir şekilde insan haklarını ihlaline Avrupa Birliği’nin de seyinci kaldığını belirten Aksoy şunları söyledi:

“Yunanistan’ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik olarak onyıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır.

Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahsekonu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz.”

“Konuyu insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz”

Türkiye’nin Batı Trakya Türk Azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları desteklendiğini ifade eden Aksoy, “Konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşmasının tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

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