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TC Enerji Bakanı Dönmez: “Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekiyor”

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TC Enerji Bakanı Dönmez: “Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekiyor”
TC Enerji Bakanı Dönmez: “Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekiyor”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında iki boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.

Dönmez, twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

5 FIRKATEYN KORUYOR

Oruç Reis, Türkiye'nin Nawtex (deniz duyurusu) bildiriminin ardından önceki sabah Antalya Limanı'ndan Kıbrıs'ın Güney batısına hareket etti. Oruç Reis, bölgede 5 fırkateynin refakat ve korumasında çalışmalarını sürdürüyor. Oruç Reis'in bölgeye gitmesinin hemen ardından Yunanistan da Meis Adası'na fırkateyn gönderdi.

Doğu Akdeniz'de tatbikata katılan bir Türk fırkateyni ise Kaş'ın Limanağzı bölgesi açıklarına geldi. Tatbikata katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparak yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı. Helikopterin manevraları, Kaş'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndan rahatlıkla görüldü. Helikopterler ve Türk fırkateyni bölgeden tekrar tatbikat bölgesine döndü.

Türk fırkateyni dün tekrar Kaş'a geldi. Sabah seyre çıkan fırkateyn yeniden yerine döndü. Limanağzı Koyu'na bir de römorkör yanaştı. Her iki ülkeye ait askeri gemilerin bölgede bekleyişi sürüyor.

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