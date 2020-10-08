  • BIST 1.152
  • Altın 483,446
  • Dolar 7,9074
  • Euro 9,2998
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Maraş’ paylaşımı: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasret

»
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Maraş’ın açılması konusuna değindi.
TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Maraş’ paylaşımı: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasret

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Maraş’ın açılması konusuna değindi.

Kapalı Maraş’ın bugün itibari ile bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasına ilişkin yapılan açıklamada “Sembolik anlamı büyük olan” ifadeleri kullanıldı.

T. Milli Savunma Bakanlığı, “46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerine de yer verirken açıklamada şunlar aktarıldı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun.” 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyin cerrahı Akbaş, Koronavirüs izolasyonundan göreve döndüğü gün yaşamını yitirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 19:03
  • Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu, 24 hasta Mersin'de tedavi altındaydı07 Ekim 2020 Çarşamba 18:44
  • CHP’li Altay’dan Erdoğan’a tepki: Allah Sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor?07 Ekim 2020 Çarşamba 18:07
  • Türkiye'de benzine 16 kuruş zam07 Ekim 2020 Çarşamba 16:36
  • Can Dündar'ın malvarlıklarına el konulacak07 Ekim 2020 Çarşamba 15:26
  • AA: Doğu Akdeniz'de AB Ve Nato'nun Arabuluculuğu Çözüme Giden Yolu Açabilir Mi?07 Ekim 2020 Çarşamba 11:27
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonunun "2020 Türkiye Raporu"Na Tepki07 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
  • Kılıçdaroğlu: Halkın oyunu alan bir kişinin yerine halkın iradesini bir kenara bırakarak kanu alan bir kişinin yerine halkın iradesini bir kenara bırakarak kayyum atıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur06 Ekim 2020 Salı 16:01
  • Esra Erol'a katılan konuk: Eşim hamile sevgilisiyle kendi babasına resmî nikah kıydırdı06 Ekim 2020 Salı 13:49
  • Türkiye Eğitim Bakan Selçuk: Öğrenciler haftada iki gün okulda olacak, isteyen veliler çocuklarını okula gönderecek06 Ekim 2020 Salı 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti