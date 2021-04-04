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TC Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır

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TC Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır
TC Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

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