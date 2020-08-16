  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

TC Sağlık Bakanı Koca'dan Vaka Sayılarına İlişkin Paylaşım

»
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.
TC Sağlık Bakanı Koca'dan Vaka Sayılarına İlişkin Paylaşım

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışı ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:28
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için"15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:53
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:39
  • Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesi: Tartıştık, birkaç kez vurdum15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:35
  • Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı!15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:33
  • Bozcaada Belediyesi: Küçücük adamızda günde 10 bin kişiyi ağırlamaya çalışıyoruz!15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:33
  • Galata Kulesi Tadilatına Suç Duyurusu!15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:31
  • Sümela Manastırı'nda 7'nci Ayin Yapıldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:36
  • Türkiye İletişim Bakanı Altun’dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17
  • “AB’nin çağrısı Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalı”15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti