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TCMB yılın ikinci faizini bugün açıklayacak

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Faizin 42,5 seviyesine indirilmesi bekleniyor
TCMB yılın ikinci faizini bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Aynı gün saat 14.00’te faiz kararı açıklanacak.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50’den 45’e düşürülmüştü.

Faizin 42,5 seviyesine indirilmesi bekleniyor

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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