  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÖğretmenlik sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi

TDP, Barolar Birliği’nin Eylemine Destek Belirtti

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla Barolar Birliği tarafından yarın (19 Nisan Pazartesi) gerçekleştirilecek olan eyleme destek belirtti.
TDP, Barolar Birliği’nin Eylemine Destek Belirtti

TDP, Barolar Birliği’nin Eylemine Destek Belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla Barolar Birliği tarafından yarın (19 Nisan Pazartesi) gerçekleştirilecek olan eyleme destek belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarında verilen eğitimin, gözetim ve denetim altında yapılması ilkesinden hareketle, Din İşleri Dairesi’nin yetkili olmadığı kararı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerden yapılan tehdide varan açıklamaların kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir” denildi.

TDP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Adaletin tesis edilmesinde çok önemli görevi olan yargımıza yönelik yapılan saldırılar aynı zamanda demokrasimize de saldırı niteliğindedir. Bunu onaylamamız asla mümkün değildir.

Bu düşüncelerle Barolar Birliği’ tarafından yarın yapılacak olan eyleme TDP olarak destek vereceğimizi duyururuz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak18 Nisan 2021 Pazar 16:31
  • 12 Vaka çıkmıştı...Yenierenköy’de geniş çaplı tarama başlayacak18 Nisan 2021 Pazar 16:27
  • KTÖS:Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz!18 Nisan 2021 Pazar 16:11
  • Muhaceret Dairesi’nde Covid-19 pozitif vaka ! Daire kapatıldı!18 Nisan 2021 Pazar 14:51
  • YDP'de Denetleme Kurulu'na seçildi ama toplantıya çağrılmadı!!18 Nisan 2021 Pazar 14:26
  • Meteoroloji Dairesi uyardı: Toza dikkat!18 Nisan 2021 Pazar 14:16
  • 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti18 Nisan 2021 Pazar 14:09
  • Öğretmenlik sınavlarıyla ilgili kurallar ile sınav yerleri belirlendi18 Nisan 2021 Pazar 13:59
  • Tatar: “Cenevre’ye elimiz güçlü gidiyoruz”18 Nisan 2021 Pazar 13:56
  • 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.18 Nisan 2021 Pazar 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti