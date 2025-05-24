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TDP, Sosyalist Enternasyonel Konseyi toplantısına katıldı

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Başkan Pedro Sánchez davetiyle, İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan Sosyalist Enternasyonel
TDP, Sosyalist Enternasyonel Konseyi toplantısına katıldı

TDP: Her platformda Kıbrıs Türk toplumunun sesi olacağız

TDP’den verilen bilgiye göre; dün İstanbul’a giden heyet, bugün başlayan, 6 kıta ve 81 ülkeden 89 tam üyeyi kapsayan ve dünya genelindeki sosyalistleri, solu ve demokratları bir araya getiren geniş kapsamlı toplantıya katıldı.

TDP açıklamasında, “Dünyanın her yerinde ve her platformda, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olan ‘adalet, vatandaşlık, serbest dolaşım gibi yasal haklarının görmezden gelinmesi’ konular başta olmak üzere, görünürlüğümüzü artırmaya ve toplumun sesi olmaya devam edeceğiz” denildi.

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