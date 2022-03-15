Tecavüzü öğretmenlerine anlattılar

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman diliminde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Polis meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının da beyanları olduğunu bu beyanlarının teyit tekzibinin sürdüğünü, müştekilerin doktor kontrolünden geçirileceğini, rapor temin edileceğini belirterek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.