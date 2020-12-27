  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

"Tedbirler Çerçevesinde Yüz Yüze Eğitim Dün de Mümkündü bugün de"

» »
Esnaf Odası açıklama yayınladı
"Tedbirler Çerçevesinde Yüz Yüze Eğitim Dün de Mümkündü bugün de"

 

Esnaf Odası açıklama yayınladı.

Aynen aktarıyoruz;

Mart ayından bu güne neredeyse on ay geçti. Geçen bu sürede esnaf zanaatkar iş kollarının birçoğunda, sur içlerinde, çarşılarda iş kayıpları %100’lere dayandı. Çalışanlar işsiz ve aç kaldı. Borç yükü ile baş başa kalarak ezim ezim oldu.  Resmi rapor ve açıklamalarla da bu durum ortaya kondu. 10.000 işyerinin kapandığı 50.000’e yakın çalışanın işsiz kaldığı açıklandı. Kısacası salgın kırdı geçti, taş üstünde taş bırakmadı. 

Dünyayı kırıp geçiren salgının, bizim gibi hizmet sektörünün ekonomiyi belirlediği bir ülkede daha fazla etkili olduğu inkar edilemez. Dünya %15 dolaylarında daraldıysa KKTC %60 daraldı. Bu kadar farklı, bu kadar açık... 

Bu kadarla kalsa neyse... Bu kadar büyük bir açığın oluşmasında hükümet politikalarının yanlışlarının belirleyici olduğunu  üzülerek ifade etmek zorundayız. 

Öğrencinin ekonomiye yaptığı katkı bilindiği halde, bazı etkili çevrelerin dayatması ile casinolara öncelik verildi. Karantinasız girişlerle salgının toplum içerisinde paniğe yol açacak düzeyde çoğalmasına neden olundu. Artan panik nedeniyle  resmi kapatmaya gerek kalmadan insanlar kendilerini kapattılar, sokağa çıkmaktan korkar oldular. Daha da önemlisi ekonomide ciddi bir avantaj olan öğrenci girişleri durdu. Bu yanlış kararın yol açtığı yıkım neredeyse salgının üzerinde oldu. 

Birkaç gündür Milli Eğitim Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Şubat ayı itibari ile yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında bir sakınca olmayacağı yönünde açıklamalar yapmaya başladığı görülüyor. 

 Mayıs ayından itibaren Odamız bu konuda uyarıcı olmuş ve yapılabilirliğini defalarca ortaya koymuştur. O dönemde  yalnız kalma pahasına,  kontrolü güç, kısa dönemli karantinasız, casino turizmine yol açacak kararlara şiddetle karşı çıktık . Kapanmaya devam ederek ülkenin temiz kalmasının devam etmesi, sonra da karantina ile öğrencilerin , salgından temizlenmiş bir adaya gelişlerinin sağlanması için mücadele ettik. Böylece uzun süre ülkede kalacak öğrencilerin gelişi ve sağlığı garanti altına alınırken, başka kesimler gözünde de ülkemiz cezp edici olabilecekti.    

Bu yapılmadı ve bedeli topluma ve ekonomiye çok ağır bir şekilde ödettirildi... 

Alınacak akılcı ve toplum sağlığını gözeten tedbirler çerçevesinde dün olduğu gibi bugün de öğrencilerin gelişini sağlamak mümkündür ve gereklidir. 

Burada salgınla ilgili gerekli tedbirler çerçevesinde toplumsal ve ekonomik faydayı en üst noktada gözetmeyi dert edinmek yeterli olacaktır. 

 

KTEZO Yönetim Kurulu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner: 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim27 Aralık 2020 Pazar 10:19
  • İki hemşirenin koronavirüs testi pozitif... Temaslılar karantinaya alındı27 Aralık 2020 Pazar 10:06
  • 50 bin adet Covid-19 PCR tanı kiti ve setlerinin KDV dahil toplam 146 bin Dolar karşılığında alındı26 Aralık 2020 Cumartesi 18:39
  • Ersan Saner: “10 gün içerisinde birtakım açılımlar söz konusu”26 Aralık 2020 Cumartesi 18:37
  • Restoranlar, üst kurulun kapatma kararına uymama kararı aldı!26 Aralık 2020 Cumartesi 18:35
  • Bakanlar Kurulu, Covid-19 Pcr Tanı Kiti Ve Setlerinin Alımı Konusunda Sağlık Bakanlığı’nı Yetkili Kıldı26 Aralık 2020 Cumartesi 14:47
  • Ercan’da Kalan Çok Sayıda Mal Açık Artırmaya Sunuluyor26 Aralık 2020 Cumartesi 14:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Bu olaylar iki halkın iç içe yasamasını mümkün kılmamaktadır26 Aralık 2020 Cumartesi 14:16
  • Ekonomik Örgütler Platformu: “Gerekli sağlık ve ulaşım önlemleri alınmalı, yüz yüze eğitim başlamalıdır”26 Aralık 2020 Cumartesi 14:12
  • Ani Ölüm(Gelişme) :Ölen 2 gence otopsi yapıldı26 Aralık 2020 Cumartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti