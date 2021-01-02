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“Tedbirlere Uymamak Halk Sağlığına Karşı İşlenebilecek En Büyük Suç”

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak otellerdeki yılbaşı kutlamalarını eleştirdi. Kaynak: “Tedbirlere uymamak halk sağlığına karşı işlenebilecek en büyük suç”
“Tedbirlere Uymamak Halk Sağlığına Karşı İşlenebilecek En Büyük Suç”

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak otellerdeki yılbaşı kutlamalarını eleştirdi.

KTTB yaptığı açıklamada “Yılbaşı gecesi çeşitli iletişim kaynaklarından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlalini üzülerek ve şaşkınlıkla izlemiş bulunmaktayız. Konuyla alakalı tüm yetkilileri yasal yükümlülüklerini (denetleme ve gereğinde cezalandırma) yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklama şöyle:

“Kurallar Kimin İçin?

KTTB olarak halk sağlığını korumak adına toplum içinde yayılma hızı gitgide artan Covid-19 hastalığına karşı tedbirlerin alınmasını, halkımızın temas kurallarına duyarlı olmasını, alınan tedbir kararlarının uygulanmasını sürecin en başından beri aktif rol alarak takip etmekteyiz. 

Yılbaşı gecesi çeşitli iletişim kaynaklarından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararların ihlalini üzülerek ve şaşkınlıkla izlemiş bulunmaktayız. 

Halk sağlığına ilişkin yönetimin ve alınan tedbir kararlarının istisnası olmadığını bilerek, ülkede bulunan bütün açık ve kapalı mekanlarda yılbaşı kutlamasının yapılmasının yasaklandığının duyurulmasına rağmen izlediğimiz görüntüler maalesef bunun istisnasız bir şekilde uygulanmadığını gözler önüne sermektedir. 

Kurallara uyan işletmelere hassasiyetleri ve toplum sağlığına gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür eder, kendilerinin kurallara tabi olmadığını düşünerek hareket eden işletmelerin (casinoların açık kalmasıyla kararlara aykırı olarak yılbaşı eğlenceleri düzenlemesi vb.) pervasızca hareketlerinin cezasını toplum olarak sağlığımızla ödemek zorunda kalacağımızı hatırlatırız.

Konuyla alakalı tüm yetkilileri yasal yükümlülüklerini (denetleme ve gereğinde cezalandırma) yerine getirmeye davet ediyoruz. 

Halkımıza yılbaşı tatili boyunca alınan tedbir kararlarının kendi sağlığımızı korumak için olduğunu hatırlatır, tedbirlere uymamanın halk sağlığına karşı işlenebilecek en büyük suç olduğunu tekrarlarız.”

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