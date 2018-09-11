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Tehlike büyüyor: Bir ilde daha şarbon karantinası

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Kurban Bayramı'ndan sonra ilk olarak Ankara'da büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şarbon hastalığının yankıları sürerken bir ilde daha hastalık nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı.
Tehlike büyüyor: Bir ilde daha şarbon karantinası

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül,  şarbon hastalığı nedeniyle Bünyan ve Pınarbaşı'nda 2 bölgenin karantina altına alındığını açıkladı. Ergül, hastalığın görüldüğü hayvanların aşılamalarına başlanıldığını söyledi.

"Kontroller yapılamıyor"

Son 6 aydır kamudaki veteriner hekimlerin görevlendirilmesinin iptal edildiğini söyleyen Başkan Ergül, "Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Şarbon hastalığının ithal hayvanlardan geldiği yönündeki söylemlerde bunun teşhisini koymak çok zor. İthal hayvan gelmeden de bu şarbon hastalığı yurdumuzda vardı. Burada önemli olan konu şudur; Bakanlığımızın son 6 aydır özellikle yurt dışından seçilen hayvanlarda bizim kamudaki veteriner hekim arkadaşlarımızın görevlendirilmesi iptal edilmiştir. Hal böyle olunca yurt dışında seçilen ithal hayvanlara veteriner hekimin kontrolü olmadan ülkeye giriş yapıyor. Onun için bu kötü bir durum. Umarım bu yanlışlık düzeltilecektir. Veteriner hekimlerin kontrolü olmadığı hiçbir şeyde ette olsun, canlı hayvanda olsun hastalıkların olma riski yüksek. Bu hastalığın hayvanlarda tedavisi yok. Sadece koruyucu aşılamayla önlenmeye çalışılıyor."

İl Müdür Vekili Temiz:  2 bölgede karantina uygulaması sürüyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz, şarbon konusunda gerekli önlemlerin alındığını ve kontrollerin sürdüğünü söyledi. İhbarlar sonucunda Pınarbaşı ve Bünyan ilçesinde şarbon vakasına rastlanıldığını ifade eden Temiz, "Ekiplerimiz söz konusu ihbarların ardından harekete geçerek gerekli müdahaleleri yaptı. Şu an Pınarbaşı ilçesi Üçpınar Mahallesi ve Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde karantina uygulaması başlattık. Bünyan’daki geçtiğimiz hafta yaşandı. İlk hayvan ölümünden sonraki 15 gün içerisinde başka bir sıkıntı yaşanmazsa karantina uygulaması sona erecek. Vatandaşlarımız açısında da bir sıkıntı yok Gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Aşılamalar da yapıldı. Endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu. 

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