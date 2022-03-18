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Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi başlatılacak

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Bakanlar Kurulu, M/T Santa Martina gemisinden Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesinin, gemiden numune alarak hemen başlatılmasına karar verdi.
Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi başlatılacak

Bakanlar Kurulu, M/T Santa Martina gemisinden Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesinin, gemiden numune alarak hemen başlatılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, M/T Santa Martina gemisinden Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi, gemiden numune alarak hemen başlatılacak ve inceleme neticesinde limit üstü değerler tespit edilmesi halinde şartnamedeki cezalar uygulanacak.

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