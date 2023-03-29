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Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında yer alan çöplük alanda yangın

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Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında yer alan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında yer alan çöplük alanda yangın

Çatalköy'de bugün saat 13.30 sıralarında Teknecik Elektrik Santrali’nin batı kısmında yer alan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne ait iş makineleri ve su tankerleri ile müdahale edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık üç dönümlük alan içerisindeki çöp ve molozlar ile atık ağaç dalları yandı.

Yanan alanın çevre emniyeti alınarak söndürüldü ancak dumanlama devam ediyor.

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