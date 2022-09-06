  • BIST 3.399,56
  • Altın 1004.425
  • Dolar 18.2225
  • Euro 18.0959
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

TEKNOFEST 2022’ye damga vuran Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini aldı

» »
TEKNOFEST 2022’ye damga vuran Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini aldı
TEKNOFEST 2022’ye damga vuran Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini aldı

TEKNOFEST 2022’de “İLKE” ismini verdikleri araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

 

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ülkemizi temsil eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi, “İLKE” ismini verdikleri araçlarıyla, 19 – 24 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen yarışmalara katılarak, Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışmasında ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü performansta birincilik elde etmişti.

 

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Karadeniz’de sunu hazırlamada da birincilik kazanan SSEML ekibi ödüllerini, gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

 

SSEML İlke ekibi ayrıca, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelerek, Bayraktar’a hediye takdim etti.

 

Festivale katılan ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği SSEML ekibi, TEKNOFEST 2022’de KKTC’yi gururla temsil ederek, ülke gençliğine fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Hükümetin zerre inandırıcılığı kalmadı!06 Eylül 2022 Salı 13:43
  • EL-SEN, Dalman Aydın’ın atanması etik değil!06 Eylül 2022 Salı 13:34
  • Dr. Faiz Sucuoğlu'nun UBP Başkanlığından istifa edeceği iddia edildi06 Eylül 2022 Salı 12:34
  • SON DAKİKA! Sucuoğlu istifaya hazırlanıyor06 Eylül 2022 Salı 12:26
  • Sayıştay Sorumlu diyor ama Dalman Aydın KIB-TEK Müdürü atandı06 Eylül 2022 Salı 10:40
  • Ülke genelinde bugün yağış bekleniyor06 Eylül 2022 Salı 10:18
  • BM’den personeline kuzey Kıbrıs yasağı06 Eylül 2022 Salı 09:45
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 6 Eylül 2022 Salı06 Eylül 2022 Salı 09:43
  • Erhürman: Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da mahkemeye götürelim diye bekliyoruz06 Eylül 2022 Salı 08:23
  • Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine bugün 4 saat elektrik verilemeyecek06 Eylül 2022 Salı 08:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti