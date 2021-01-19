“Telefonumu neden açmıyorsun''dedi araca bindirip yumruk attı

Girne’de meydana gelen darp,itale-i lisan suçlarından tutuklanan Emre Bozan dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Oral Timel, zanlının mahkemede olayı anlattı. Polis, 17 Ocak 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafeye giden zanlının başka kişilerle arkadaşlık yaptığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı B.B.’yi (K-22) kolundan çekip dışarı çıkardıktan sonra “telefonumu neden açmıyorsun. Bu insanlarla ne işin var orospu” diyerek hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde eski kız arkadaşını kafe önünde park halindeki aracına zorla bindirip, çenesine yumruk attığını aktardı. Polis, B.B.2nin araçtan inip kafeye doğru gittiğini, zanlının bu esnada hakaretlerini sürdürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, ifadesinde suçlamalardan hakaret ettiğini kabul etmediğini ancak darp suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, kafenin kamera görüntülerinin incelendiğini, olayın B.B.’nin anlattığı gibi geliştiğini gördüklerini söyledi. Zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, herhangi bir sabıkasının olmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.