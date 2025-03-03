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Telefonunuzu 3 gün boyunca kullanmamak beyin aktivitenizi değiştirebilir

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Almanya’daki bilim insanları, 72 saatlik telefon kısıtlamasının beyin aktivitesini değiştirdiğini keşfetti. MRI taramaları, telefon görüntülerine karşı beyindeki ödül ve bağımlılık mekanizmalarının aktive olduğunu gösterdi.
Telefonunuzu 3 gün boyunca kullanmamak beyin aktivitenizi değiştirebilir

Almanya'daki Heidelberg ve Köln Üniversitelerinden bilim insanları, akıllı telefon kullanımının beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmada, 18 ila 30 yaş arasındaki 25 katılımcıdan 72 saat boyunca akıllı telefon kullanımını minimum seviyeye indirmeleri istendi. Yalnızca zorunlu iletişim ve iş ile ilgili faaliyetlere izin verildi.

Bilim insanları, katılımcıların beyin aktivitesini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları ve psikolojik testler uyguladı. Çalışmanın sonuçları, akıllı telefonların beyindeki ödül mekanizmaları ve bağımlılıkla ilişkili alanlarda etkili olduğunu ortaya koydu.

Beyinde ödül mekanizması devreye giriyor

Araştırmacılar, katılımcılara telefonların açık ve kapalı hallerini gösteren görseller ile tarafsız görüntüler (teknolojiyle ilgisi olmayan nesneler, örneğin çiçekler ve tekneler) gösterdi. Telefon görsellerine tepki olarak, beyindeki ödül mekanizması ve bağımlılık ile ilişkili alanlarda hareketlilik gözlendi.

Bu bulgular, telefon kullanımının nikotin veya alkol gibi maddelerle benzer bir bağımlılık etkisi yaratabileceğini ortaya koyuyor. Beyinde, dopamin ve serotonin sistemleriyle bağlantılı değişiklikler gözlendi. Bu iki kimyasal madde, zorlayıcı davranışlar ve ruh hali kontrolü ile ilişkili olup, bağımlılık oluşturan unsurlar arasında yer alıyor.

Kullanıcılar farklı etkiler hissetti

Psikolojik testler sonucunda, katılımcıların ruh halleri üzerinde anlamlı bir değişiklik tespit edilmedi. Ancak bazı katılımcıların, telefon kısıtlaması sonrasında ruh hallerinde iyileşme hissettiklerini belirttiği kaydedildi. Bu bulgular, telefon kullanımının her birey üzerindeki etkisinin farklı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların akıllı telefon bağımlılığına dair önemli ipuçları sunduğunu ancak sosyal medya kullanımı ve sosyal etkileşim gibi faktörlerin de bu süreçte rol oynayabileceğini belirtti. Gelecekteki araştırmaların, bu faktörleri daha ayrıntılı şekilde incelemesi gerektiği vurgulandı.

Araştırmanın bulguları, Computers in Human Behavior dergisinde yayınlandı.

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