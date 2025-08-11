  • BIST 11052.81
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 30 bin 597 TL olduğunu açıkladı.
Temmuz ayı açlık sınırı 30 bin 597 TL

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, açlık sınırını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını belirtti.

Bengihan, bu kapsamda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcamasının günlük 262.94 TL, aylık 7 bin 888,20 TL; yetişkin bir erkek için günlük 274,09 TL, aylık 8 bin 222, 70 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 290,92 TL, aylık 8 bin 727,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için; günlük 191,95 TL, aylık 5 bin 758,50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 30 bin 597 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Açıklamasında İstatistik Kurumu’nun enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarına da yer veren Bengihan, kurumun resmi rakamlarına göre temmuz ayında enflasyounun yüzde 3,17, hayat pahalılığının ise yüzde 35,33 olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından on yıl önceki tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden toplumsal tüketim alışkanlığını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Bengihan, hayat pahalılığı oranının toplumsal tüketim alışkanlığı dikkate alınarak hesaplanması için sepetin bir an önce güncellenmesi gerektiğini belirtti.

    ÇOK OKUNANLAR
