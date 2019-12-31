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Termometre kırıldı, öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.
Termometre kırıldı, öğretmen ve öğrenciler zehirlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyündeki Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda fen bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre kırıldı.

Kırılan cihazın içinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan öğretmen ve öğrenciler etkilendi.

Sağlık görevlilerini arayan öğretmen yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğretmen ve öğrenciler Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan öğretmen ve öğrencilerin kan tahlillerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği, sonuca göre karar verileceği ve şu an tedbir amaçlı hastanede tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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