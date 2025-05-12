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Terör örgütü PKK kendini feshetti!

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Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. Kongre sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, silahları bıraktığını açıkladı.
Terör örgütü PKK kendini feshetti!

Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. Kongre sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, silahları bıraktığını açıkladı.

Terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı.

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı.

Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından PKK kongresini topladığını duyurmuştu.

İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında net bir açıklama yapılmamıştı.

Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylenmişti.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek?

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.

Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.

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