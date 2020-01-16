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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltında!

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Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltında!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltında!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nihat Özdemir'in FETÖ'den ötürü tutuklanıp tahliye edilen ancak hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan kayınbiraderi eski Korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla Batuhan Özdemir ve Aslı Özdemir gözaltına alındı.

Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan ekorgeneral Metin, yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak dosyası yeniden inceleyen istinaf mahkemesi İyidil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu ve İyidil'in tahliyesine karar verdi. Yapılan itiraz sonucu İyidil hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı. İyidil'in Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve Aslı Özdemir tarafından kaçırılmaya çalışıldığı ve bu nedenle gözaltına alındıkları belirtiliyor. İyidil'in avukatı Abdullah Kaya'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre Özdemir'in FETÖ'den ötürü tutuklanıp tahliye edilen ancak hakkında yeniden tutuklama kararı çıkan kayınbiraderi eski Korgeneral Metin İyidil'i kaçırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla Batuhan Özdemir ve Aslı Özdemir gözaltına alındı.

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