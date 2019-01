Theresa May'in Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 2 Ekim'deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruyla ilgili yanıtta, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın silah satışlarıyla ilgili birimi olan Savunma ve Güvenlik Dairesi'nden bir heyetin 14 ve 22 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Başbakan May, üst düzey heyetin Riyad'daki ikinci görüşmesini yaptığı gün, "Suudi Arabistan'ı en güçlü şekilde kınadıklarını" açıklamıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, aynı gün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a verilecek yanıtı değerlendirdiklerini belirterek, "Duyduğumuz dehşet verici haberler değerlerimize temelden aykırıdır ve gerçek çıkması halinde buna göre davranacağız" demişti.

SİLAH GÖRÜŞMELERİNDEN SÖZ EDİLMEDİ

Hunt, açıklamasında Uluslaararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad gezisini iptal ettiğini duyurmuş ancak Suudi Arabistan'ın başkentinde yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

Suudi Arabistan, İran destekli Husiler tarafından devrilen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yeniden iktidara geçirmek için 2015'te Yemen'e hava saldırıları başlattı.

İç savaşta, çoğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında olmak üzere en az 10 bin kişi hayatını kaybetti.

Savaş nedeniyle 16 milyon Yemenli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

SUUDİ ARABİSTAN'A EN FAZLA SİLAH SATAN ÜLKE

Haber sitesi Independent'a göre İngiltere, Yemen'deki hava saldırılarını başlattıktan sonra Riyad'a toplam 4,7 milyar sterlinlik (yaklaşık 6 milyar dolar) silah satışına izin verdi. İngiltere, sivil ölümleri nedeniyle Yemen'deki operasyonlarında savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya ve Norveç, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş; İngiltere'ye de aynı yönde hareket etmesi çağrıları yapılmıştı.

Silah ticaretine karşı kampanya yürüten of Campaign Against Arms Trade örgütünden Andrew Smith, "Jeremy Hunt, cinayet nedeniyle Suudi Arabistan'ı hemen kınamasına karşın silah satışının durdurulması konusunda hiçbir adım atmadı. İngiltere'yi harekete geçirmek için daha ne kadar saldırı ve ihlal olması gerekiyor?" dedi.