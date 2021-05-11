THODEX vurguncusu Özer'i bulana para ödülü

Arnavutluk Emniyeti'nin Faruk Fatih Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin euro para ödülü vereceği açıklandı.

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyeti'nin bütün ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin euro para ödülü vereceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Bir gün boyunca işlemleri durduran ve 6 saat dediği "bakım çalışması"nı 4-5 güne uzatan yerli kripto para borsası THODEX'te 21 Nisan'da yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti.

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a gittiği görüntüler ortaya çıkmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanlığı, Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.