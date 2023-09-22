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THY uçağı pistten çıktı

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Türk Hava Yolları’nın TK3694 Sefer sayılı Antalya - Perm Seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli Boeing 737- 800 tipi uçağı inişin ardından pist dışına çıktı.
THY uçağı pistten çıktı

Perm Seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli Boeing 737- 800 tipi uçağı inişin ardından pist dışına çıktı.

Ajet filosunda yer alan uçakta 1’i bebek olmak üzere 173 yolcunun ve 6 kişilik uçuş ekibinin yer aldığı, herhangi bir yaralanmanın olmadığı açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün uçakta herhangi bir yaralanmanın olmadığını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Üstün şunları kaydetti: “TK3694 sefer sayılı Antalya – Perm Seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli uçağımız inişini tamamlayıp pisti terkettikten sonra taksi yolunun dışına çıkmıştır. İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır.”

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