  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

THY’den açıklama: İngiltere'den yolcu gelişleri durdurulmuştur

»
Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu ve İngiltere varışlı uçuşlarının yanı sıra İngiltere çıkışlı transit seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.
THY’den açıklama: İngiltere'den yolcu gelişleri durdurulmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde mutasyona uğramış 15 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesi nedeniyle İngiltere'ye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, İngiltere çıkışlı ve Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı (transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi02 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 Türk vatandaşı öldü02 Ocak 2021 Cumartesi 17:10
  • Yangını İzlemek İçin Sokağa Çıkıp Sigara İçince 3 Bin 150 Tl Ceza Yedi02 Ocak 2021 Cumartesi 10:20
  • Erdoğan'ın Suriye Açıklamasının Altına "Yav He He" Yazan Gazeteciye Cumhurbaşkanına Hakaretten Dava Açıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:54
  • Ankara'da Bir Binanın Garajında 3 Gencin Cesedi Bulundu02 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • İzmir Açıkarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi02 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
  • Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu Covid-19 virüsü tespit edildi01 Ocak 2021 Cuma 20:53
  • Kendisini aldatan eşini videoda gördü...Hediye ettiği kazaktan tanıdı01 Ocak 2021 Cuma 20:49
  • Gelini kaynanaya gitmeye zorlamak ve cinsel içerikli sitelere girmek boşanma sebebi sayıldı01 Ocak 2021 Cuma 19:21
  • BİM'den 'Kovid-19 aşısı' açıklaması01 Ocak 2021 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti