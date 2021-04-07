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Times: AB, göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti

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Times gazetesi, AB Konseyi Başkanı Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in yeni göç dalgasını durdurması karşılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'daha fazla para teklif ettiğini' yazdı.
Times: AB, göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmeye sayfalarında yer verdi. Gazete Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye, yeni bir göçmen akınını durdurması karşılığında daha fazla maddi yardım teklifinde bulunduğunu yazdı. Times'taki haber, gazetenin İstanbul muhabiri Hanna Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.

Haberde, liderlerin Türkiye ile AB arasında beş yıl önce varılan Göç Mutabakatı'nı yenileme kararı aldıkları belirtildi. Gazete bu gelişmeyi şu satırlarla yorumladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yeni bir mülteci krizini önleme karşılığında AB'den daha fazla para aldı."

2016'da varılan mutabakat, AB'nin Türkiye'ye altı milyar euro mali yardım yapmasını öngörüyordu. Times'a göre dün Ankara'da bu anlaşmanın uzatılması ve Ankara'ya daha fazla yardım yapılması kararlaştırıldı.

'İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE GERİ ADIM'

Detaylar açıklanmasa da AB; Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik mültecilerle ilgili mali yardım paketini yakında kamuoyuna duyuracak. Times'taki haberden bazı satırlar şöyle: "AB liderleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve HDP'nin kapatılması yönünde adımlar atılması da dahil olmak üzere ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri konusunda geri adımlar atılmasına yönelik kaygılarını dile getirdiklerini söyledi. Ancak bu büyük oranda yapmacık bir tavır gibi göründü. Zira Göç Mutabakatı'nın yenilenmesinin yanı sıra Türkiye ile AB arasında 2018'de askıya alınan üst düzey diyalog yeniden başlayacak. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için de bir öneri hazırlandı."

Times'taki haberde, Göç Mutabakatı sonrası Yunan Adaları'na varan göçmenlerin sayısının önemli oranda azaldığı, geçtiğimiz yıl 59 bin 726 olan bu sayının 2020'de 9 bin 714'e düştüğü aktarıldı; sayının azalmasında Covid-19 kısıtlamalarının da etkili olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca mutabakatın birçok çevrede eleştirildiği hatırlatıldı, göçmenlerin Yunanistan'daki sığınma başvurusu sürecinin sonuçlanmasının yıllar alabileceği belirtildi.

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