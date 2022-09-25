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TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor

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Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetler durdurulacak
TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durduracak ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmayacak, işe giriş ve çıkışlarda imza atılmayacak.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan aksaklıklara bakanlığın çözüm bulmaması nedeniyle pazartesi gününden itibaren sendikanın eylemlilik sürecine geçeceğini ve gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemlerin genişletilerek devam edeceğini bildirmişti.

Taşçıoğlu açıklamasında, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup ilettiklerini ancak aradan üç buçuk ay geçmesine rağmen somut adımlar atılmadığını söylemişti.

Taşçıoğlu, sağlıktaki sorunlar arasında endokrinoloji hastalarının ve plastik cerrahi uzmanlık alanına giren hastalığı olan hastaların hizmet alamaması; pandemi sona ermeden Acil Durum Hastanesi’nde verilen hizmetlerin sonlandırılıp Kovid-19 hastalarının diğer servislerde takip edilmesi; acil servislerde ihtiyaç duyulan hekim istihdamlarının yapılmaması ve asistan hekimlere acil servislerdeki hekim açığını gidermek için zorla nöbet tutturulduğu konularını sıralamıştı.

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