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Tıp-İş'ten yoğun bakım hakkında açıklama

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Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve YK Üyesi  Dr. Şükrü Onbaşı imzalı yapılan açıklamada ''Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin zayıflatılması ve yoğun bakımlarımızın çökertilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz'' denildi.
Tıp-İş'ten yoğun bakım hakkında açıklama

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve YK Üyesi Dr. Şükrü Onbaşı imzalı  yapılan açıklamada ''Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin  zayıflatılması ve yoğun bakımlarımızın çökertilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz'' denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Reanimasyon (yeniden canlandırma) ünteleri veya diğer bir deyişle yoğun bakım üniteleri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kritik hasta takip ve tedavilerinin yapıldığı, organ yetmezliklerinin düzeltildiği kısacası hastaların yeniden canlandırıldığı birimlerdir.  Bundan dolayı yoğun bakım üniteleri bulundukları hastanelerin ve dahil oldukları sağlık sisteminin kalitesini gösterir.

Ülkemizde sağlık sisteminin amiral gemisi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki mevcut Genel Yoğun Bakım ve Nöroloji Yoğun Bakım üniteleri uzun süreden beri devam eden hemşire ve yardımcı sağlık personeli eksikleri ile mücadele etmektedir.

Dünya standartları, yoğun bakımda tedavi görmekte olan her iki hastaya bir hemşire bakacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması ve hastaya azami yarar sağlanması hedeflenir. Malesef ülkemizde son bir buçuk yılda farklı gerekçeler ile yoğun bakımlarda çalışan tecrübeli hemşireler farklı birimlere nakledilmiş ve yerlerine yenileri görevlendirilmemiştir. Azalan hemşire sayısı mevcut yatak kapasitesine göre yetersiz kalmış, her iki yoğun bakımda da ikişer yatak kapatılmasına neden olmuştur.

Azalan yatak kapasitesi, yüksek risk grubunda olup da ameliyat sonrası yoğun bakımda takip edilmesi gereken hastaların ameliyatlarının ertelenmesine, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hastaların özel merkezlere sevk edilmesine neden olmaktadır. Ülkemizin ekonomik zorluklar içinde olduğu bugünlerde yapılan sevkler devlet bütçesine yük olmaktadır. 2019 yılı sağlık bütçesinde sevkler için ayrılan pay 100 Milyon Türk Lirası’dır oysaki iki yıl önce inşaatı tamamlanan Onkoloji Merkezi’nin maliyeti 19 Milyon Türk lirasıdır. Zaten kısıtlı olan sağlık bütçesinin kamu hastanelerindeki altyapı, ilaç ve alet eksikliklerinin giderilmesi ve kamusal sağlık sunumunun niteliğinin artırılması için kullanılması gerekirken sevklere harcanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki hepimiz bir gün trafik kazası, kalp krizi veya beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavi görmeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu yüzden yoğun bakımlarımızın sorunları sadece sağlık çalışanlarının sorunu değil ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin sorunudur.

Daha önce defalarca uyarmamıza rağmen hemşire eksikliklerimiz olması gereken şekilde giderilmemiştir. Devlet eliyle kamu sağlık merkezlerimizin  zayıflatılması ve yoğun bakımlarımızın çökertilmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.

Saygılarımızla

Dr. Şükrü Onbaşı                                                         Dr. Ahmet Varış

Yönetim Kurulu Üyesi                                                      Başkan

 

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