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Tır devrildi, 25 ton enerji içeceği yola saçıldı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen tırın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı.
Tır devrildi, 25 ton enerji içeceği yola saçıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola saçıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul'dan Bursa yönüne giden Ali Güler (28) yönetimindeki enerji içeceği yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Devrilip sürüklenen tır, refüjdeki bariyerlere çarpıp durdu. Kazada, tırın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola savruldu. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı. Tır ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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