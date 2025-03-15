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TIR dorsesinde kaçak girdi.. Yasal yolla çıkmaya çalıştı

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Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir tır dorsesinde Nisan 2023 tarihinde giriş yapan ve önceki gün yasal yollardan çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Z.P.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
TIR dorsesinde kaçak girdi.. Yasal yolla çıkmaya çalıştı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Yusuf Turan olayla ilgili bulguları aktardı.

Turan 14 Mart 2025 tarihinde Girne’de, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalışan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC’den 3 Ağustos 2021 tarihinde çıkış yaptığı ve KKTC’ye herhangi bir girişi olmadığı tespit edilmesi üzerine yapılan yapılan sorgulama neticesinde 16 Nisan 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen tırın dorse kısmı içerisinde saklı vaziyette KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığı, zanlının hangi tır dorsesi  içerisinde giriş yaptığının araştırılacağını, ayrıca ülkede kaçak olarak bulunduğu dönemde ne yaptığının araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı geri dönmek istiyorum annemin sağlık sorunu var yanına gitmek istiyorum, ayrıca Türkiye' de hakkımda yürütülen bir soruşturma var sonuçlandırmak ve buradaki dava süreciminde erken sonuçlanmasını istiyorum.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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